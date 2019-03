Calciomercato Juventus, l'Atletico Madrid non molla per Ruben Dias

CALCIOMERCATO JUVENTUS RUBEN DIAS ATLETICO MADRID - Non solo de Ligt. La Juventus è a caccia di difensori centrali giovani, ma già affermati, per rinforzare il reparto che nella prossima stagione potrebbe perdere Barzagli, Caceres e anche Rugani, se non si dovesse raggiungere l'accordo per il prolungamento contrattuale. Con Bonucci e, soprattutto, Chiellini avanti con gli anni, la società bianconera dovrà necessariamente intervenire.

Oltre al centrale dell' da tempo è finito nel mirino di Fabio Paratici il calciatore delRuben. Il 21enne Nazionale portoghese è vincolato al suo attuale club fino al 2023, ma all'interno dell'accordo è presente una clausola rescissoria pari a 60 milioni di euro. Secondo quanto riportato da 'As', emissari dell'erano presenti sugli spalti del 'Parque Joaquim de Almeida Freitas' per seguiredel 17 marzo scorso per seguire da vicino lo stesso Dias e. Dunque, la minacciacontinua ad essere viva per il club bianconero.