CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA ATLETICO / In estate potrebbe scatenarsi un vero e proprio valzer di attaccanti tra le big d'Europa. Che vedrebbe coinvolto anche Paulo Dybala. Il futuro del numero dieci della Juventus - scrive 'Tuttosport' - potrebbe intrecciarsi al destino di Neymar e Griezmann, altri due nomi molto gettonati per la prossima finestra del calciomercato.

L'effetto domino potrebbe prevedere un cambio di maglia di Neymar dal PSG al Real Madrid, con il club parigino che in quel caso sostituirebbe il brasiliano con Griezmann per ricomporre la coppia tutta transalpina con il connazionale Mbappé. E con l'addio del francese - la cui clausola rescissoria scenderà a 120 milioni di euro in estate - l'Atletico Madrid potrebbe bussare alle porte della Juve e fiondarsi proprio su Dybala. L'argentino è da sempre molto apprezzato da Simeone e si incastrerebbe alla perfezione nel 4-4-2 del 'Cholo'. Il profilo di Dybala però non metterebbe tutti d'accordo a Madrid, con la 'Joya' che continua ad avere estimatori anche in Premier League con Liverpool e Manchester United in prima fila.

