Juventus, squalifica Cristiano Ronaldo: oggi la sentenza Uefa

JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Giornata fondamentale per la Juventus e per il suo cammino in Champions League. Quest'oggi si riunisce infatti la Commissione Disciplinare della Uefa, per deliberare sul destino di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, al termine della gara contro l'Atletico Madrid, la scorsa settimana, si è reso protagonista di un gesto irriguardoso nei confronti dei tifosi spagnoli.

Come scrive il 'Corriere dello Sport', il precedente di, nella gara d'andata, lascia supporre che il tutto possa risolversi in una multa. Tanto più che nell'apertura dell'inchiesta, l'Uefa ha citato il solo articolo 11 delle Disciplinary Regulations, sulla 'condotta impropria', e non l'articolo 15 sulla 'provocazione agli spettatori' che avrebbe comportato la squalifica automatica per almeno un turno. C'è fiducia dunque nel fatto che la Juve possa avere CR7 a disposizione per i quarti di finale contro l'. Se arrivasse una squalifica, già pronto il ricorso alla Commissione d'Appello Uefa e aldi