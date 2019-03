Calciomercato Inter, nuovi sondaggi per Barella

CALCIOMERCATO INTER BARELLA CAGLIARI / L'Inter continua ad avere nel mirino Nicolò Barella. Il 'Corriere dello Sport' riferisce dei contatti in corso con il Cagliari, la cui richiesta in estate potrebbe scendere leggermente rispetto ai 50 milioni paventati a gennaio.

Soprattutto, potrebbero essere nuovamente valutate contropartite, da parte dei nerazzurri, per abbassare la quotazione. Il discorso, per il quale i milanesi potrebbero aiutare i sardi, può tornare d'attualità. Resta sullo sfondo l'interessamento del, ma il giocatore sembra aver già deciso per i nerazzurri.