CALCIOMERCATO MILAN DE PAUL / Il Milan fa sul serio per Rodrigo de Paul. Non sarebbe una semplice mossa di disturbo l'interesse del 'Diavolo' per il numero dieci dell'Udinese, seguito con particolare attenzione anche dal Napoli ma soprattutto dall'Inter.

Per le ultime notizie di calciomercato Clicca Qui Stando al 'Corriere dello Sport' il Dt rossonero Leonardo avrebbe un piano per soffiare l'argentino alla concorrenza: 25 milioni di euro oltre ai bonus, più alcune contropartite tecniche dal settore giovanile. L'Udinese valuterebbe circade Paul, somma che potrebbe essere leggermente ritoccata verso il basso vista la stagione finora negativa dei friulani. L'attaccante classe '94, che ha realizzato sette reti nel campionato in corso, è sotto contratto fino al 2023 con il club dei Pozzo.