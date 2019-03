CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHIESA FIORENTINA / I 12 gol stagionali sin qui e una crescita esponenziale fanno di Federico Chiesa uno dei crack del prossimo mercato. La Fiorentina chiede una cifra blu per lasciarlo andare via: ben 100 milioni di euro, secondo il 'Corriere dello Sport'. Una cifra su cui non si negozia e con scarsissime possibilità di inserire contropartite.

In Italia, lasembra quella che più può avvicinarsi, arrivando a offrire circa 70 milioni più bonus vari, ma occhio all'vigile da tempo, anche se, a queste condizioni, non favorita. Si riscontra un interessamento anche delinvece sembrano tagliate fuori. Occhio agli inserimenti dall'estero, dove qualcuna delle big potrebbe essere pronta all'investimento.