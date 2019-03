Calciomercato, Coutinho via dal Barcellona: svelata la prossima destinazione?

CALCIOMERCATO COUTINHO / Anche il nome di Philippe Coutinho si aggiunge alla lunga lista di top player pronti ad infiammare il prossimo calciomercato estivo. Arrivano nuove conferme infatti sulla possibile partenza del brasiliano che al Barcellona vede ridursi gli spazi e non è più incedibile. Anzi.

Stando a quanto riferisce 'Goal' il club blaugrana sarebbe disposto ora ad ascoltare offerte per il classe '92 ex Inter e chiede circa 80 milioni di euro, accettando quindi la possibilità di mettere a bilancio una minusvalenza dopo averlo pagato quasi 140 milioni nel 2018. Ma quale sarà la prossima destinazione?

In molti hanno parlato del possibile ritorno in Premier League, magari proprio al Liverpool o al ManchesterUnited, i due club maggiormente interessati. Secondo lo stesso portale, però, per motivi familiari Coutinho escluderebbe al momento l'Inghilterra, così come il passaggio diretto ai grandi rivali del Real Madrid, e quindi prende quota l'ipotesi Paris Saint-Germain dove ritroverebbe l'amico Neymar.

