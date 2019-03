CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY AKE / Sarà l'estate di Kalidou Koulibaly: il centrale senegalese del Napoli è l'oggetto del desiderio di molte big d'Europa, dal Barcellona al Real Madrid, passando per il Manchester United.

Proprio dall'Inghilterra arriva l'indiscrezione sul possibile sostituto del difensore in azzurro: si tratterebbe di Nathan, 24 anni, ivoriano, di proprietà del Bournemouth che lo valuta poco più di trenta milioni di euro. A riferirlo è il 'Mirror', secondo cui Giuntoli avrebbe già avuto dei contatti con gli agenti del calciatore per sondare la disponibilità al trasferimento. Per portare Ake in Serie A occorre però vincere la concorrenza dele anche quella delche ha un'opzione di riacquisto sull'ivoriano.