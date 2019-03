CALCIOMERCTO INTER MIRANDA / Intervenuto in conferenza stampa nel ritiro del Brasile che sta preparando l'amichevole contro Panama, il difensore dell'InterMiranda ha parlato anche della sua situazione in nerazzurro e del futuro: "Confesso che è un momento diverso nella mia carriera, sono sempre stato un titolare indiscutibile, è strano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Quest'anno sto giocando di meno, ma mi sto abituando a questa situazione. Quando si gioca troppo non c'è tempo per allenarsi: si gioca, si recupera, si gioca, si recupera... quest'anno sto approfittando di questo tempo per allenarmi al meglio. Ho giocato molte partite importanti quest’anno e ho dimostrato un livello che mi piacerebbe sempre mostrare. Mi fa piacere l'interesse di club brasiliani ma oggi il mio pensiero è difendere per il Brasile e l'Inter e finire bene questa stagione.".