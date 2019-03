CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS RENATO SANCHES / Renato Sanches chiede più spazio e maggiore considerazione. E se non lo otterrà al BayernMonaco è pronto a cercarlo altrove. Scoppia una nuova grana in casa dei bavaresi che devono fare i conti con la voglia e la grande ambizione del centrocampista lusitano che, a 22 anni da compiere ad agosto, sa di entrare in una fase cruciale della sua carriera e per esplodere ha bisogno di fiducia e minutaggio. Cosa che in Germania non sta trovando visto che dopo il prestito allo Swansea in Premier League, quest'anno con il tecnico Kovac al Bayern ha accumulato solo 717' in campo spalmati su 21 presenze totali (media di circa 34 minuti a presenza).

Calciomercato, Renato Sanches occasione per Milan e Juventus

Troppo poco, e lo ribadisce in un'intervista concessa al tedesco 'Kicker': "Non sono felice qui - esordisce il gioiello ex Benfica -. Lavoro tanto, ma non mi fanno giocare. Valuterò ciò che è meglio per me e la mia carriera. Voglio giocare di più, se necessario anche in un altro club".

Chiarissimo il messaggio di Renato Sanches che dunque si appresta ad infiammare nuovamente il calciomercato. Anche quello italiano, visto che da tempo è nei radar dei club di casa nostra. Il Milan, ad esempio, ci ha provato a più riprese ed in vista delle manovre estiva potrebbe tornare alla carica: serve un centrocampista con le sue caratteristiche e per età e doti tecniche risponde perfettamente alle esigenze rossonere. Ma occhio anche alla Juventus, che pure lo aveva seguito e ora forte del patto di ferro col potente manager Jorge Mendes può ottenere una corsia preferenziale.

