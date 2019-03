Calciomercato Inter, le cifre dell'affare Jovic: esulta... il Benfica!

CALCIOMERCATO INTER JOVIC / La prova fornita in Europa League contro l'Inter ha eliminato (se ancora ce ne fosse bisogno) gli ultimi dubbi sul talento di Luka Jovic, attaccante classe '97 dell'Eintracht Francoforte che dopo la seconda stagione col club tedesco è pronto a spiccare il volo verso un top club di primo livello. La stessa Inter si è interessata, soprattutto qualora dovesse partire Mauro Icardi, ma la destinazione più probabile sembra essere il Barcellona che, tra l'altro, nelle scorse ore avrebbe avuto un nuovo incontro per il bomber serbo.

La base d'asta è stata fissata a quota 60 milioni di euro. Cifra molto importante, che profuma di rimpianto per ilche nell'estate del 2017 lo hanno ceduto all'Eintracht. Ma i portoghesi potranno comunque consolarsi.

Come riferisce il lusitano 'Record' infatti', l'Eintracht dovrà innanzitutto riscattare il cartellino versando al Benfica 6 milioni di euro. Ma non solo. Le 'Aquile' avrebbero poi il diritto ad incassare anche il 20% dell'eventuale rivendita che frutterebbe quindi (qualora fosse venduto a 60 milioni) ulteriori 12 milioni, che potrebbero anche aumentare nel caso in cui si scatenasse un'asta europea con il Bayern Monaco e big della Premier League che sono in allerta.

