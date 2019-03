CALCIOMERCATO PSG BUFFON / Rinnovo o ritiro: il dubbio amletico che accompagna Gigi Buffon anche quest'anno.

Il prolungamento di contratto con il Psg non pare più così certo come nelle scorse settimane e di questo parla a 'Radio Sportiva' il suo agente, Silvano: "Alsta facendo una bellissima esperienza: sia lui che la società sono felici. Purtroppo negli ottavi di Champions League contro ilè successo un infortunio: ai portieri capita, sono usciti e c'è quindi amarezza pe questa cosa. Il PSG resta comunque un top club e prima o poi quella coppa la vincerà: speriamo l'anno prossimo, sempre con Gigi. Il rinnovo? Ha compiuto 41 anni, bisogna vivere mese per mese: non è possibile fare più di tanto discorsi futuristici. Vorrei che continuasse a fare come sta facendo e il giorno che decidesse di smettere, farlo in questa maniera, da portiere ancora importante".