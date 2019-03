Calciomercato Inter, c'è la fila per il gioiellino nerazzurro

CALCIOMERCATO INTER EMMERS / Alla prima stagione tra i professionisti sta facendo una gran bella figura il giovane Xian Emmers, centrocampista classe '99 di proprietà dell'Inter ed in prestito in Serie B alla Cremonese. Inevitabile, quindi, che su di lui si siano posati gli occhi di tanti club che lo stanno monitorando.

Lo riferisce il portale 'Passioneinter.com' secondo cui nelle ultime settimane diversi club italiani oltre a società dall'Olanda, dalla Germania, dall'Inghilterra e dal Belgio hanno avuto contatti con l'entourage del calciatore. In estate rientrerà alla base, poi toccherà ai nerazzurri decidere cosa fare: per la società è un elemento importante e potrebbe essere girato nuovamente in prestito per continuare a crescere, ma attenzione alla possibilità di concreta di diventare una contropartita molto gradita in altri affari in Serie A (occhio in questo senso a società come, ma non solo).