CALCIOMERCATO ATALANTA ILICIC / Dal ritiro della Slovenia, nel quale si preparano le sfide di qualificazioni ad Euro 2020 contro Israele e Macedonia, Josep Ilicic parla anche dell'Atalanta e del suo rapporto con Gian Piero Gasperini. Il trequartista nerazzurro non lesina elogi ad allenatore e club: "Sono stato scelto da Gasperini, mi ha voluto lui e questo ha influito.

Mi ha fatto bene scegliere questa società, sembriamo fatti l'uno per l'altra. Ci sono tante cose che mi si addicono a Bergamo e in più mi hanno preparato fisicamente bene. L'allenatore sa il ruolo migliore in cui schierarmi e farmi rendere al meglio: anche per questo sto rendendo così bene con lui. In questo momento è tutto come dovrebbe essere". Dopo un inizio di stagione condizionato dagli infortuni, Ilicic è sbocciato con la maglia del club bergamasco: 22 partite in campionato e 9 gol il suo bottino personale.