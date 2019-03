Calciomercato, il Psg deve 'svendere': da Cavani a Draxler, quanti gioielli per la Serie A

CALCIOMERCATO PSG SERIE A / Sì, l'Uefa ha accolto il ricorso del Paris Saint-Germain sul caso relativo all'elusione del Fair Play Finanziario. Ma no, i guai non sono finiti per il club parigino dopo le spese folli degli ultimi anni. Secondo quanto riferiscono in Francia, in particolare il prestigioso 'L'Equipe' cui fa poi eco 'Footmercato', il Psg dovrà infatti necessariamente reperire ulteriori 150 milioni di euro in entrata la prossima estate per rispettare i patti con l'Uefa e se non riuscirà a raggiungere tale cifra con sponsorizzazioni e altre fonti di ricavo (difficile) sarà costretta ad intervenire con alcune cessioni in sede di calciomercato.

Calciomercato, da Cavani a Draxler e Mbappé: la Serie A pesca dal Psg

Buone notizie per il calciomercato Serie A quindi, visto che diverse big italiane stanno tenendo d'occhio proprio gli sviluppi in casa Psg per pianificare i grandi colpi della prossima estate.

Un nome su tutti è quello di Edinson: ilda sempre sogna il grande ritorno, ma attenzione all'che pensa già al dopo-Icardi oppure alla, sempre attenta quando qualche grande giocatore può cambiare aria. Il prezzo? In Francia assicurano che il Paris Saint-Germain è pronto a liberarlo per circa 40 milioni di euro: una cifra sicuramente alla portata per un calciatore del genere, mentre l'ingaggio rimane un nodo importante. La Juventus, intanto, monitora anche altri profili. A partire dal sogno (quasi) impossibile Kylian. Il presidente Agnelli vuole "un nuovo affare alla Cristiano Ronaldo da prendere prima dei 25 anni" e tutti gli indizi sembrano portare proprio al francese costato 180 milioni di euro tra prestito e riscatto dal Monaco. La valutazione resta comunque enorme, ma ora i bianconeri possono contare sulla potente alleanza con il manager Jorge(c'è il suo zampino anche dietro al trasferimento a Parigi) e quindi sognare...

Attenzione ad altri due profili top infine. Julian Draxler, classe '93, è ormai da anni nei radar (anche) delle big italiane tra cui pure il Milan. E poi c'è sempre quel Marco Verratti per il quale da tempo si parla di rinnovo, ma al momento ancora non arriva. E con Milan, Inter e Juventus a caccia di grandi colpi proprio in mezzo al campo è un nome da tener d'occhio.

