Calciomercato Roma, la strategia ed il nuovo ruolo di Totti

CACLIOMERCATO ROMA TOTTI / Rodaggio praticamente concluso per Francesco Totti che si appresta a ricoprire un ruolo sempre più centrale nei quadri dirigenziali della Roma.

Lo riporta il 'Corriere dello Sport' secondo cui l'ex capitano dovrà essere più presente ma influirà in maniera crescente nelle decisioni tecniche, tant'è che sarebbe in arrivo anche la qualifica di direttore dell'area tecnica. Ed oltre ad essere il principale rappresentate del club in campo internazionale (sempre presente ai sorteggi europei), dovrà affiancare Massara o l'eventuale nuovo direttore sportivo anche in sede di mercato.