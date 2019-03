ITALIA AUSTRIA DI BIAGIO / Conferenza stampa di Gigi Di Biagio prima della prima delle due amichevoli che attendono l'Italia Under 21 in vista degli europei di categoria. Il ct degli azzurrini afferma: "Quelli con l'Austria e la Croazia sono due test ravvicinati che ci consentiranno di sperimentare e trovare soluzioni in vista della scelta finale dei 23. Dopo aver affrontato tutte le squadre più forti di categoria, abbiamo scelto di misurarci con Austria e Croazia che parteciperanno come noi ai prossimi Europei.

Avremmo potuto incontrare l'Olanda ma, non essendosi qualificata, sarebbe venuta con una rosa sperimentale in preparazione del prossimo biennio e non sarebbe stato un test probante".

TONALI - Si passa poi a parlare dei singoli e Di Biagio si sofferma su Tonali e il paragone con Pirlo: "E' un calciatore diverso rispetto ad Andrea: può giocare in diversi ruoli a centrocampo, per me può fare anche la mezzala".

MERET - Infine, il possibile impiego dal primo minuto di Meret, rientrato nel giro azzurro dopo l'infortunio: "C'è la possibilità che giochi, ha un po' di febbre, vedremo domani".

