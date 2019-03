INTER MARTINEZ ICARDI / C'è spazio anche per l'Inter nel ritiro della Nazionale argentina: è Lautaro Martinez che parla del momento dei nerazzurri e degli argomenti caldi alla Pinetina, dal caso Icardi alla vittoria nel derby. Intervistato da 'Tnt sports', l'attaccante albiceleste è chiaro sul caso che riguarda il suo ex capitano: "Non è una cosa bella, né per lui né per il gruppo. Tocca a lui con il suo entourage e la società risolvere. Noi possiamo soltanto continuare ad allenarci e giocare dando sempre il massimo.

Siamo dei dipendenti ed in quanto tali, dobbiamo metterci a disposizione del club: speriamo però che si risolva il prima possibile".

Un'Inter che è riuscita a portare a casa il derby battendo il Milan 3-2 grazie anche ad una rete di Martinez: "Sono davvero contento, è stato il mio primo derby con la maglia dell'Inter: ho segnato e vinto. E' una grande soddisfazione: quella notte non riuscivo a dormire". Infine, una battuta sulla sua crescita: "Ora mi sento un giocatore diverso, sicuramente più completo. Ho imparato tanto da quando sono arrivato e credo che si veda anche dalle mie ultime prestazioni. Sono cresciuto e ho imparato a giocare in maniera differente".

