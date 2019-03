p>CALCIOMERCATO RAFINHA SIVIGLIA / Dopo aver trascinato l'in Champions League nella passata stagione,ha fatto ritorno adopo che la dirigenza nerazzurra non ha esercitato il diritto di riscatto a causa dei paletti imposti dalla Uefa nell'ambito del Fair Play Finanziario. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Dopo aver punito proprio i suoi ex compagni di squadra in Champions League, Rafinha ha subito un grave infortunio che ha messo anticipatamente la parola fine alla stagione del brasiliano. Ora, secondo quanto riportato da 'Estadio Deportivo, il nuovo Siviglia di Monchi starebbe pensando proprio a Rafinha in vista della prossima estate.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui