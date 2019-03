CALCIOMERCATO BAYERN MONACO ROMAGNOLI CHIESA / "Faremo uno dei più importanti programmi della storia del club, ringiovanendo la nostra rosa": le parole di Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, preannunciano un calciomercato estivo pirotecnico per la società bavarese. Con gli addii di alcuni dei senatori, Robben su tutti, il club ha deciso di puntare sulla linea verde, senza badare a spese: in Germania si parla di un budget da 250 milioni di euro per dare nuova linfa ad una squadra che nelle ultime stagioni ha pagato il dazio di una età media molto alta.

Così gli obiettivi sono accomunati tutti dall'essere giovani di grandi speranze: da, ma non solo.

Anche nella nostra Serie A ci sono alcuni giocatori che potrebbero ingolosire il Bayern Monaco in vista della rivoluzione estiva. In difesa, ad esempio, Alessio Romagnoli ha età, personalità ed esperienza per essere posto al centro della retroguardia bavarese. Non facile strapparlo al Milan ma con un'offerta da capogiro le cose potrebbero diventare più semplici. Non lo sarà in ogni caso mettere le mani su Federico Chiesa: il talento della Fiorentina stuzzica la fantasia di un po' tutte le grandi d'Italia (Juve, Inter, Milan) ma potrebbe solleticare anche il Bayern Monaco che sugli esterni di attacco negli ultimi anni ha compato quasi di rendita con Robben e Ribery.

