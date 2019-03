BARCELLONA MESSI / Di Lionel Messi ce ne è solo uno ma immaginate solo per un secondo di poter vedere in azione un team composto da 11 Messi. Impossibile? Arcadi Navarro, capo dell'European Genome-Phenome Archive, ha clamorosamente annunciato di poter essere in grado di clonare la Pulce e che il clone avrebbe le stesse potenzialità della stella del Barcellona. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Come? Utilizzando le tecnologie e tecniche esistenti.

Ecco le sue parole rilasciate alla radio spagnola 'Cadena SER': ''Sì, Messi potrebbe essere clonato con le tecniche attuali. Il risultato sarebbe un gemello di Messi, come se due gemelli fossero nati e ne avessimo congelato uno per 20 o 30 anni. Tuttavia, non è una garanzia che il Mini-Messi finirà per essere buono e devastante come la versione reale, questo a causa degli impatti ambientali ed educativi oltre che dell'esperienza personale del giocatore. Questo clone avrebbe lo stesso potenziale di Messi, le sue qualità hanno una componente genetica e un'altra più educativa, ambientale''.