CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID / Pogba 'sogna' il Real Madrid: fino a qualche mese fa il futuro del centrocampista francese sembrava sicuramente lontano dal Manchester United. L'addio di Mourinho e l'arrivo di Solskjaer ha cambiato le carte in tavola con l'ex Juventus che ha trascinato i 'Red Devis' ai quarti di Champions e li ha riportati su in classifica ed in lotta per le prime quattro posizioni.

Questo però non significa conferma sicura: lo stesso calciatore, per il quale a lungo si è parlato di un ritorno alla Juventus, ha aperto ad un trasferimento al Real Madrid, soprattutto ora che sulla panchina delle merengues è tornato Zinedine. "Come ho sempre detto - le sue parole riportate dal 'Mirror'- il Real Madrid è un sogno per tutti, è uno dei più grandi club al mondo. C'è anche Zidane come allenatore: è un sogno per qualsiasi persona ami il calcio". Poi Pogba ha concluso: "Non so cosa mi riserverà il futuro, per ora sono al Manchester e sono felice".