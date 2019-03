ROMA SCHICK / Patrick Schick, attaccante della Roma, direttamente dal ritiro della nazionale ceca ha rilasciato una lunghissima intervista al sito 'isport.cz' per parlare dei temi più caldi e attuali che tengono banco in casa giallorossa. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

A partire dall'eliminazione rimediata in Champions League contro il Porto: ''È un peccato. Volevamo andare avanti e abbiamo trovato il Porto, un avversario alla nostra portata. Sono ancora molto dispiaciuto anche perché da quel momento sono cambiate molte cose nel club.

Il rigore su di me? Ero convinto che l’arbitro sarebbe andato al VAR. Non abbiamo capito perché non sia nemmeno andato a guardare''.

L'arrivo di Ranieri: ''Il mister dal suo arrivo sta provando a infonderci positività, a ripulire un po' l'ambiente, e gli sta riuscendo. È un allenatore onesto, anche se lo conosco da pochi giorni''.

L'addio di Monchi: "Questa notizia ha colpito tutti, non ci aspettavamo che se ne andasse. Era un direttore sportivo molto onesto, ci sosteneva e ci difendeva sempre. Ci ha sorpreso molto, sono dispiaciuto che ci abbia lasciato. Piaceva a tutti, nessuno aveva alcun problema con lui. Ogni giorno ci seguiva in allenamento, chiunque aveva un problema poteva andare da lui e divertirsi".

