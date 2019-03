CALCIOMERCATO NAOLI SCHOUTEN / Nel prossimo calciomercato estivo il Napoli interverrà anche a centrocampo dove, dopo l'addio di Hamsik, la coperta per Ancelotti è un po' corta e soprattutto potrebbero esserci altri addii (Diawara su tutti).

Tra i nomi seguiti dalla società partenopea entra anche Jerdy, centrocampista centrale classe 1997 di proprietà dell'Excelsior, società olandese che veleggia a metà classifica nell'Eredivisie. Come riferisce 'Radio Marte', gli scout azzurri avrebbero osservato il calciatore già in diverse occasioni e, la scorsa settimana in occasione del ritorno degli ottavi di finale dicontro il, avrebbe anche incontrato il suo agente. Schouten sarebbe nel mirino non soltanto degli azzurri ma anche di: possibile che nelle prossime settimane arrivi un'offerta ufficiale.