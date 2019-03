JUVENTUS EMRE CAN / Emre Can, centrocampista della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano tedesco della 'Bild'. Tanti i temi trattati, a partire dalla mancata convocazione in Nazionale: ''Non sta a me dire se la mancata convocazione è giusta oppure no. Questo spetta ad altri, ma all'estero le mie prestazioni sono valutate in modo diverso rispetto alla Germania''. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

La partita contro l'Atletico: ''Non avevo mai giocato in quel modo, cambiavamo in continuazione dietro: da 3 a 4 difensori, è stata una grande mossa di Allegri. E' un genio, ci ha permesso per la prima volta di ribaltare una sconfitta 2-0 in Europa.

La rimonta? Al termine della partita c'era tanta emozione nello spogliatoio, raramente avevo provato una cosa simile. C'era grande pressione, da fuori non si può capire. In molti non credevano in noi, ma volevamo lanciare un messaggio a tutti: 'ci siamo ancora'. E ora puntiamo a vincerla".

Cristiano Ronaldo: "Non voglio commentare il suo gesto. Dopo quello di Simeone all’andata va detto che uno come Ronaldo, vista la sua prestazione, è autorizzato a rispondere ed esultare come crede. Tutti nello stadio sapevano a chi fosse indirizzata l’esultanza. Mi trovo benissimo con lui, sono stato contentissimo per la sua tripletta perché all’andata per lui non è stato facile. Ronaldo è un tipo tranquillissimo, con i piedi per terra. Non ostenta aloni da star, mi impressiona molto. È il primo a salutare, ringrazia per qualsiasi cosa. Non si comporta così solo con noi compagni, ma anche con tutti; massaggiatori, allenatori etc. La gente sarebbe sorpresa di vedere quanto è normale”

