JUVENTUS MILAN RABIOT ATLETICO / Continua a tenere banco il futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese lascerà il PSG in estate a parametro zero e il suo cartellino è ambito dalle big d'Europa, tra cui spiccano anche Juventus e Milan in Serie A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dopo Barcellona, Arsenal e Manchester United, pure l'si sarebbe mosso per il francese classe '95 come riporta 'AS'. Il Ds dei madrileni Berta sarebbe a caccia di un profilo di spessore per il centrocampo di Simeone e avrebbe individuato in Rabiot la pedina ideale per lo scacchiere del 'Cholo' in vista della prossima stagione.