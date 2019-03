CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC ERIKSEN / Il Real Madrid torna a farsi sotto per Miralem Pjanic. Il regista bosniaco è sempre piaciuto a Zinedine Zidane, che per la 'rivoluzione' della prossima estate potrebbe chiedere l'ingaggio del numero 5 della Juventus al presidente Florentino Perez. L'ex Roma è un elemento basilare nello scacchiere di Massimiliano Allegri, ma un addio del tecnico livornese alla 'Vecchia Signora' potrebbe anche cambiare gli scenari sul futuro di Pjanic, che la dirigenza della Continassa valuterebbe intorno agli 80 milioni di euro.

La Juve nel caso non si farebbe trovare impreparata, con il capo area sport Paratici che darebbe la caccia ad un degno sostituto in mediana del 28enne nazionale bosniaco. Malgrado i rapporti non ottimali con il PSG un nome da tenere d'occhio sarebbe quello di Marco Verratti, profilo da tempi non sospetti sull'agenda del Ds piacentino. Un'altra pista spendibile sarebbe Thiago Alcantara, non più incedibile per il Bayern Manaco e per cui il club bianconero potrebbe sfruttare le buone relazioni con la controparte bavarese. Infine, un occhio particolare la Juventus lo riserverebbe a Christian Eriksen: il talento danese non ha ancora rinnovato con il Tottenham e la prossima estate potrebbe anche decidere di cambiare aria. Per l'ex Ajax, però, ci sarà da battere eventualmente la concorrenza del Real Madrid.

