CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA LIVERPOOL KLOPP - Le voci sul futuro di Paulo Dybala non si placano. L'argentino della Juventus è stato accostato all'Inter, nell'ambito di uno scambio col connazionale Mauro Icardi, ma non solo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dall'Inghilterra, rimbalza la voce di un forte interesse del: stando al 'Mirror', il manager dei 'Reds', Jurgen, vorrebbe avere l'argentino in rosa, anche per togliere responsabilità a. Ma la richiesta del club bianoconero non scende sotto i 120 milioni di euro, cifra che spaventa le squadre interessate. Sulle tracce di Dybala sono segnalate anche