ITALIA BIRAGHI MANCINI ASTORI / Cristiano Biraghi si è presentato oggi a Coverciano in conferenza stampa per parlare dei temi legati a Italia-Finlandia, primo impegno della Nazionale verso Euro 2020. "Storicamente soffriamo le squadre nordiche - ha dichiarato - Ma siamo l'Italia e questi tre punti vanno assolutamente portati a casa.

Congiochiamo in un modo perfetto per le mie caratteristiche e per quello di tutti i giocatori a disposizione. E' sicuramente il Ct ideale per questo percorso". Sul ricordo di, giocando a Udine: "E' normale che il pensiero vada lì - ha spiegato - Voglio portare avanti i valori di Davide, la vita va avanti e lui mi ha insegnato tanto, in tutti i sensi. I cori contro il tifoso delmorto? Nel 2019 è inconcepibile, per fortuna questi personaggi sono solo una piccolissima parte del nostro mondo".