Calciomercato Milan, sfida all'Inter per Kostic

CALCIOMERCATO INTER MILAN KOSTIC / Filip Kostic ha ben impressionato giovedì scorso in Europa League con la maglia dell'Eintracht Francoforte nel match di 'San Siro' con l'Inter. Il 26enne fantasista serbo, insieme al connazionale Jovic, è stato uno dei trascinatori della formazione di Bundesliga contro i nerazzurri, che per la prossima estate avrebbero messo gli occhi sull'ex Stoccarda nel caso di partenza di Perisic. Per le ultime notizie di calciomercato Clicca Qui!

Ma non solo l'Inter.

Il centrocampista offensivo potrebbe far gola anche ai cugini del, alla ricerca di un esterno di qualità per il tridente di Gennaro Gattuso. Kostic potrebbe essere un'alternativa a, primo obiettivo del Dt Leonardo per giugno. La valutazione del serbo classe '92 - in prestito all'Eintracht con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni - inevitabilmente salirà a fine stagione, ma non dovrebbe comunque superare idi euro. Un profilo che, oltre alle due milanesi, potrebbe intrigare anche il, al momento però a caccia didel PSV.