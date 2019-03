CALCIOMERCATO JUVENTUS MOURINHO MENDES / Il calciomercato sa regalare scenari clamorosi. E uno ha provato tracciarlo Jorge Mendes, potente procuratore internazionale che ha stretto una collaborazione importante con la Juventus, dopo il doppio colpo Cristiano Ronaldo-Cancelo. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'agente portoghese è stato avvistato sulle tribune dell'Allianz Stadium di Torino lo scorso 8 marzo a Torino, in occasione di, una presenza che sicuramente ha generato spifferi di. Tra i tanti assistiti di Mendes, c'è anche José, allenatore particolarmente prestigioso esonerato nel corso di questa stagione dal. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it , Mendes ha proposto alla Juventus Josè Mourinhoper la prossima annata, in caso di addio di Massimiliano. Il club bianconero, però, ha scartato l'ipotesi 'Special One', un profilo ritenuto sopra le righe rispetto ai parametri della società e di tutto l'ambiente.