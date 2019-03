Calciomercato Roma, El Shaarawy e il rinnovo: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO CONTRATTO EL SHAARAWY SCADENZA 2020 - Con i nove gol realizzati, Stephan El Shaarawy è il capocannoniere della Roma in Serie A. Il 26enne attaccante esterno, chiamato in Nazionale dal commissario tecnico Roberto Mancini per gli impegni di qualificazione a Euro 2020, è uno degli elementi più positivi in questa stagione non proprio esaltante. Punto fermo dell'undici capitolino (al netto dei problemi fisici) di Eusebio Di Francesco, prima, e Claudio Ranieri, adesso, per l'italo-egiziano si parla molto anche del suo futuro. Il contratto è in scadenza il 30 giugno 2020 e negli ultimi giorni si è parlato di un nuovo accordo fino al 2024 con adeguamento dell'ingaggio.

Per arrivare alla fumata bianca, però, c'è ancora da lavorare. CLICCA QUI per tutti gli ultmi aggiornamenti.

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la società è impegnata nella risoluzione di altre situazioni. Da capire, infatti, oltre al piazzamento finale, che sarà decisivo ai fini del prossimo mercato (in entrata e in uscita), anche chi sarà il futuro direttore sportivo e, di conseguenza, anche il prossimo allenatore. El Shaarawy si trova molto bene nella Capitale, ma il club ha la necessità di capire bene quale sarà il progetto futuro e chi saranno i protagonisti. In pratica, lo stesso discorso che si sta facendo per Nicolò Zaniolo, il cui prolungamento di contratto con adeguamento dell'ingaggio è, al momento, in stand by. Vi terremo aggiornati.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui