Calciomercato Juventus, nuovo spiraglio da Madrid: che accuse

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / Il ritorno di Zinedine Zidane è stato accolto con favore da molti calciatori che erano caduti un po' nel dimenticatoio sotto la guida di Santiago Solari. Tra quelli che hanno tratto più giovamento dall'arrivo del tecnico francese, va sicuramente menzionato Isco, titolare e subito in gol in campionato.

Secondo quanto riferito durante 'El Chiringuito', però, il centrocampista spagnolo, accusato di essere in sovrappeso di 4,5 kg, continua a rifiutarsi di salire sulla bilancia. Seguito soprattutto da, l'ex Malaga secondo il giornalista Eduardo Inda non sarebbe ben visto dallo zoccolo duro dello spogliatoio, che non avrebbe digerito la chiusura del procedimento disciplinare aperto contro il calciatore per alcuni atti di ribellione nei confronti di Solari.