Napoli, intervista Milik: il comunicato UFFICIALE del club

NAPOLI MERTENS MILIK COMUNICATO / Un'intervista rilasciata da Milik in Polonia fa discutere il mondo Napoli. Sotto la lente di ingrandimento sono finite alcune sue dichiarazioni su DriesMertens.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il club azzurro - attraverso i propri canali ufficiali - ha voluto fare chiarezza su tali dichiarazioni: "Il nostro Milik, fortemente perplesso per come spesso, troppo spesso, interviste in polacco vengano mal tradotte, ci tiene a sottolineare di non aver MAI detto che Mertens merita la fascia di capitano evidentemente al posto di Insigne... Milik ha solo detto che Dries è una grande persona, oltre che un grande giocatore, con una struttura di personalità molto forte, tanto che potrebbe anche fare, in una qualsiasi squadra, il capitano. Senza riferirsi in alcun modo al Napoli di oggi".