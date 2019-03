Calciomercato Lazio, intesa con Leiva: rinnovo più vicino

CALCIOMERCATO LAZIO LEIVA CATALDI - Tempo di rinnovi in casa Lazio. Dopo un lunga tira e molla, secondo quanto si legge sul 'Corriere dello Sport', il club biancoceleste sarebbe ad un passo dalla fumata bianca per il nuovo contratto di Lucas Leiva.

Il 32enne centrocampista brasiliano si legherà ai capitolini per una stagione in più (fino al 2021) ed il suo ingaggio verrà ritoccato a 2,2 milioni di euro. Discorso simile per l'altro mediano Danilo: anche lui in scadenza 2020, è pronto a firmare un accordo più lungo con lo stipendio portato ad un milione.