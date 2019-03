CALCIOMERCSTO MILAN INTER MILINKOVIC-SAVIC DYBALA DEULOFEU SAINT-MAXIMIN NDOMBELE JOVIC / Il derby di domenica scorsa ha sancito il controsorpasso in classifica dell'Inter sul Milan. Nerazzurri ora al terzo posto a +2 sui rossoneri, che mantengono comunque quattro punti di vantaggio sul quinto posto occupato dalla Roma. Per entrambe, dopo la pausa partirà la volata Champions League. La qualificazione alla principale competizione europea è fondamentale per programmare meglio il futuro e soprattutto avere ambizioni di rinascita. Il piazzamento finale in campionato inciderà, come è logico, sulle strategie di calciomercato delle due compagini milanesi. Da Milinkovic-Savic a Saint-Maximin per il Milan, a Dybala e Jovic per l'Inter, ecco tutti gli obiettivi in caso di raggiungimento della Champions League. CLICCA QUI per gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Milan, Milinkovic-Savic il sogno

Il ko con l'Inter non intacca quello che fin qui è stato lo straordinario lavoro di Gattuso in questa stagione e soprattutto nei primi mesi del 2019. Per il rendimento avuto di recente, i rossoneri restano favoriti rispetto alle inseguitrici per ritornare, a sei anni di distanza, tra le grandi d'Europa. A Leonardo, in tal caso, le idee per un grande calciomercato Milan non mancano di certo. I rossoneri sognano di tornare all'assalto per Milinkovic-Savic, confidando anche in una stagione fin qui non eccezionale del centrocampista serbo, che costringerà la Lazio, comunque vada, a rivedere un po' al ribasso le pretese rispetto all'ultima sessione estiva di mercato. La pista resta, in ogni caso, difficile, vista l'irruzione del Real Madrid: Zidane stravede per 'SMS' e lo ha messo ai primi posti della sua personale lista. Un'altra priorità per i rossoneri è il restyling sulle ali. Obiettivi principali Saint-Maximin, seguito da tempo, ma anche Deulofeu, che potrebbe tornare al Milan. Per entrambi, valutazione intorno ai 30 milioni di euro, più a buon mercato il possibile acquisto di Brahimi che arriverebbe a parametro zero.

Calciomercato Inter, il piano di Marotta per Dybala

Le risorse così recuperate aiuterebbero nel riscatto di, ormai fondamentale nello scacchiere rossonero, ma ilnon recede dai 35 milioni di euro necessari per l'acquisto definitivo. Occhio al possibile sacrificio di Kessie, finito nel mirino dopo la lite con Biglia . Per il centrocampo, restano obiettivi sensibili i vari Diawara e Denis Suarez, che all'Arsenal non sta convincendo

Maggiore serenità, di sicuro, in casa nerazzurra dopo il successo nel derby. Spalletti ha rinforzato la sua posizione che era apparsa in bilico e ora può guardare con maggior fiducia al finale di stagione. La seconda qualificazione consecutiva alla Champions sarebbe davvero molto importante, in più in estate, stavolta, ci sarà un Beppe Marotta nel motore per un calciomercato Inter di alto profilo. Calciomercato.it aveva anticipato l'ipotesi di uno scambio Dybala-Icardi, idea che sta prendendo sempre più piede. Il centravanti appare lontano dai nerazzurri e a fine stagione può dire addio, la Juventus al momento non pare intenzionata a privarsi della 'Joya' che però potrebbe spingere per andar via avendo perso il ruolo da protagonista in bianconero. Per l'attacco nerazzurro caldi anche i profili di Dzeko, per il quale ci sarà da decifrare la situazione relativa al rinnovo di contratto con la Roma a fine stagione, e di Duvan Zapata, con contatti già in corso. Monitorato anche Jovic, giustiziere dei nerazzurri in Europa con l'Eintracht, ma la concorrenza del Barcellona rende la trattativa difficile. L'addio sempre più probabile di Perisic apre la strada a Thauvin, desideroso di un'avventura in Serie A. A centrocampo, si riducono le possibilità per Kroos, Modric e Rakitic. Inter pronta dunque a fiondarsi su Ndombele e Thomas, le valutazioni di mercato piuttosto alte non spaventano. Senza dimenticare Nicolò Barella.

