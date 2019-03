CALCIOMERCATO UDINESE NICOLA - AGGIORNAMENTO ORE 12.32 - E' arrivata l'ufficialità da parte dell'Udinese: "Nicola e i suoi collaborotori sono sollevati dall'incarico". Domani è attesa la firma di Igor Tudor. Il croato lo scorso anno aiutò l'Udinese a salvarsi nelle ultime giornate di campionato, ma non fu confermato per questa stagione.

Davide Nicola non è più l'allenatore dell'Udinese.

Il club friulano ha deciso si esonerare a sorpresa il 46enne tecnico piemontese che paga le ultime sconfitte contro Napoli, dopo la quale si è iniziato a riflettere su Nicola come anticipato da Calciomercato.it. L'ex tecnico del Crotone era subentrato alo scorso 13 novembre ed in 15 giornate di campionato ha ottenuto 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Si attende ora il comunicato ufficiale dei bianconeri per capire chi prenderà il suo posto dopo la sosta per le Nazionali: possibile il ritorno di Tudor.