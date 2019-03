CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA / 'Spaventato' dal prepotente inserimento del Psg per de Ligt, il Barcellona avrebbe deciso di accelerare per il difensore olandese, per bruciare anche la concorrenza della Juventus.

Secondo 'Sport', infatti, il club catalano avrebbe deciso di chiudere l'affare entro un mese, lanciando un'offensiva finale dopo, con un'offerta al club olandese da. Per il calciatore pronto un quinquennale con ingaggio a salire, molto simile a quello accordato a Frenkieper bruciare proprio la concorrenza dei parigini.