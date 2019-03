Calciomercato Inter, il piano per il nuovo Pogba

CALCIOMERCATO INTER AGOUME / Tra presente e futuro, l'Inter sta concentrando il proprio lavoro sul centrocampo guardando ai possibili campioni di domani. Tra i nomi cerchiati in rosso da tempo nella lista nerazzurra c'è quello di Lucien Agoumé, classe 2002 del Sochaux in Ligue 1 considerato in patria il 'nuovo Pogba'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In scadenza nel 2020, il giovane talento non intende rinnovare e per questo ha attirato le attenzioni di tantissimi club anche italiani. L'Inter da parte sua, scrive il 'Corriere dello Sport', vorrebbe anticipare la concorrenza e conta di mettere sul piatto circa 4-5 milioni di euro per convincere il Sochaux che altrimenti rischia concretamente di perderlo a parametro zero. Tutto dipenderà dalla volontà del calciatore adesso.