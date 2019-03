CALCIOMERCATO MILAN KESSIE BIGLIA FUTURO / La plateale lite tra Kessie e Biglia nel derby contro l'Inter ha fatto il giro del web. Protagonisti di una figuraccia in mondovisione, i due centrocampisti del Milan si sono scusati nell'immediato post partita ricevendo poi aspre critiche dal proprio allenatore, alle quali seguirà una multa esosa. Così, la clamorosa discussione ha reso pubbliche alcune problematiche di spogliatoio, che Gattuso dovrà risolvere in poco tempo per ridare serenità a una formazione apparsa in evidente affanno durante la stracittadina milanese. Ricevute le critiche e i rimproveri, poi, i due calciatori dovranno riconquistarsi la fiducia anche sul campo.

Calciomercato Milan, futuro da definire per Kessie e Biglia

Entrambi al centro di voci di calciomercato da tempo, infatti, avranno pochi mesi a disposizione per convincere la società a puntare ancora su di loro: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Valutato circa 40 milioni di euro, Kessie piace molto al PSG e alle big inglesi, tra le quali Arsenal, Tottenham e Chelsea. La sua eventuale cessione potrebbe essere legata al riscatto di Bakayoko, per il quale servono 35 milioni: così, nonostante sia stato utilizzato spesso da Gattuso, l'ivoriano non sembra considerato un elemento imprescindibile. Anche Biglia, inoltre, dovrà dimostrare il suo valore nella parte finale di campionato, riconquistando la maglia da titolare e la fiducia di tecnico e società. L'esperto centrocampista argentino, rientrato di recente da un infortunio, in caso di addio potrebbe essere tentato da un ritorno in patria.

