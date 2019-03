CALCIOMERCATO SERIE BALOTELLI BRESCIA / La voglia di Italia è tanta per Mario Balotelli. L'attaccante si è rilanciato a Marsiglia sotto la gestione Garcia ma a giugno sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione. L'ex Milan e Inter vorrebbe far ritorno in Serie A e la prospettiva più intrigante sembra essere quella legata al Brescia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . La squadra della città in cui è cresciuto è capolista ine in caso di promozione potrebbe davvero regalarsi il centravanti azzurro. Balotelli - come si legge sulla Gazzetta dello Sport odierna, vestirebbe volentieri la maglia delle Rondinelle ma non sono escluse nuove offerte italiane nei prosi mesi, soprattutto se dovesse continuare a segnare.