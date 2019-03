CALCIOMERCATO ROMA GASPERINI / Tutti con Claudio Ranieri ora, che ha il difficile compito di salvare la stagione e portare nuovamente in Champios League la Roma per scongiurare il rischio di un ridimensionamento del progetto in estate. Ma la società giallorossa inevitabilmente non può fare a meno di muoversi già in ottica estiva visto che l'allenatore non andrà oltre il termine della stagione e bisogna programmare per tempo le mosse soprattutto in panchina.

Nello specifico, negli ultimi giorni secondo il 'Corriere dello Sport' sta avanzando la candidatura di Gian Piero Gasperini, attuale allenatore della Roma. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Gasperini che all'Olimpico potrebbe ritrovare tre sue pupilli: da Cristante appena riscattato a Mancini bloccato per il dopo-Manolas passando per Ilicic, corteggiatissimo dai dirigenti romanisti. Il contratto dell'allenatore piemontese con i bergamaschi è ancora lungo, ma visti i buoni rapporti tra società potrebbe liberarsi. E contrariamente a due anni fa, quando si chiamò fuori dal casting romanista, oggi sente di non essere una seconda scelta e per questo è tentato dall'ipotesi di tornare protagonista su una grande panchina dopo l'esperienza negativa con l'Inter.

In ogni caso, la Roma punterà su un allenatore di alto profilo e con Conte e Mourinho inavvicinabili, oltre Gasperini restano in corsa altre candidature come Giampaolo e Sarri.

