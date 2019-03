Calciomercato Inter, assalto inglese: Vecino nel mirino

CALCIOMERCATO INTER TOTTENHAM CHELSEA VECINO / Matias Vecino ammalia le big inglesi.

Il forte centrocampista dell', andato in rete nel recente derby contro il Milan, ha catalizzato ormai da tempo le attenzioni del, che la prossima estate potrebbe presentare un'offerta ai nerazzurri, i quali lo valutano circa 30 milioni di euro. Tuttavia, l'uruguagio sembra tornare di moda anche per altre società: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Come riporta 'Tuttosport', infatti, sarebbe vigile anche lo sguardo del, considerando la stima dinei suoi confronti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui