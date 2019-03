Calciomercato Milan, da Deulofeu a Diawara: le mosse estive

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU DIAWARA / In piena lotta per un piazzamento in zona Champions League, il Milan progetta il suo prossimo calciomercato estivo.

Con il tesoretto assicurato dalla massima competizione europea, i rossoneri, oltre a riscattare alcuni talenti come, acquisterebbero nuovi elementi tra centrocampo e attacco: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Per quanto concerne il reparto offensivo, resta viva la pista che porta ad Allan Saint-Maximin, esterno 22enne del Nizza, mentre resta possibile la suggestiva idea di un ritorno di Gerard Deulofeu, attualmente al Watford. Tuttavia, riporta la 'Gazzetta dello Sport', un altro nome caldo delle ultime ore è Everton Sousa, talento 22enne del Gremio. A centrocampo piace invece Diawara del Napoli, finito nel mirino del Wolverhampton a gennaio. Altri profili graditi sono Sensi e Duncan del Sassuolo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui