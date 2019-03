Calciomercato Inter, da Ndombele a Thomas: i piani per la rivoluzione a centrocampo

CALCIOMERCATO INTER ULTIME CENTROCAMPO / Pochi dubbi su quale reparto andrà rifondato in estate in sede di calciomercato. Il centrocampo è stato infatti la vera lacuna delle ultime sessioni dell'Inter e le conseguenze di queste mancanze si sono riviste durante l'arco di questa stagione. Ecco perché, non a caso, il lavoro della dirigenza nerazzurra in queste settimane si stanno concentrando in modo particolare proprio sul pacchetto centrale e c'è gran fermento tra osservatori, agenti e missioni all'estero oltre che in Italia per arrivare ai tasselli giusti con cui alzare il livello della rosa a partire dal cuore della manovra. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, punto centrocampo: obiettivi Ndombele, Thomas, Kroos e non solo

La priorità, scrive il 'Corriere dello Sport', è ripartire da Marcelo Brozovic blindandolo e costruendogli attorno un reparto di alto profilo inserendo innesti di spessore internazionale.

Ecco perché, mentre sembra perder quotasul quale il timore è che possa rinnovare col Barcellona, si tiene d'occhio la situazione in casaconpiù chetra gli obiettivi principali. Anche se nel frattempo, si legge sul quotidiano romano, ha preso quota la candidatura di Tanguy, gioiello esploso al Lione la cui valutazione è schizzata a quota 60 milioni di euro. Gli scout interisti lo seguono da tempo e ci sono stati contatti con l'entourage del giocatore che gradirebbe un'avventura in Italia, la concorrenza però è molto forte con club come Juventus, Manchester City e United in allerta. Bisognerà giocare d'anticipo. Un altro nome che non tramonta poi è quello di Mateo

Ma accanto ad un investimento top su un giocatore già fatto e finito, oltre che possibilmente abituato a vincere, l'Inter vuole inserire anche un altro innesto di peso ed in questo senso attenzione al nome di Thomas: legato all'Atletico Madrid da un contratto ancora molto lungo, avrebbe espresso tramite i propri agenti il desiderio di cambiare aria. Senza dimenticare Nicolò Barella che però per il Cagliari vale almeno 45 milioni di euro.

