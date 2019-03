CALCIOMERCATO FIORENTINA DI FRANCESCO PIOLI / La priorità è il campo con diversi obiettivi ancora in gioco e da centrare, ma la Fiorentina deve per forza di cose giocare d'anticipo programmando il prossimo futuro che dovrebbe prevedere anche un cambio in panchina, non una rivoluzione da poco.

Ecco perché la società sta già lavorando con decisione sul casting per la sostituzione di Stefano il nome in pole, già anticipato da Calciomercato.it, è quello di Eusebio Di Francesco . Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Lo conferma il 'Corriere dello Sport', secondo cui la scelta della dirigenza viola sarebbe ricaduta proprio sull'ex Roma che dopo aver già sfiorato i toscani nel 2017 avrebbe ora staccato in maniera forse decisiva i vari Maran, Semplici, Giampaolo e D'Aversa nei piani dei vertici del club. L'esperienza giallorossa, il gioco offensivo e l'abilità nel valorizzare i giovani tra i motivi principali che avrebbero indirizzato la scelta, ma resta il nodo ingaggio: Di Francesco è ancora sotto contratto con la Roma a 3 milioni di euro a stagione per un altro anno e mezzo. Troppo per la Fiorentina, ma una soluzione si potrebbe trovare.

