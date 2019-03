CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT / Periodo complicato per AdrienRabiot. Il centrocampista francese sta vivendo un vero e proprio braccio di ferro con il Psg. Il calciatore a giugno lascerà la Francia a parametro zero e Juventus, Barcellona e le squadre inglesi sono pronte ad acquistarlo. Del momento non certo facile di Rabiot, ha parlato la madre-agente Veronique. Parole che non passeranno inosservate: "Adrien sta vivendo molto male quello che sta succedendo - ammette a 'L'Equipe' - Adrien si allena, ma non voglio dirti dove, con chi e come. Un calciatore di alto livello come il suo, che non sta male, non può stare 13 giorni senza allenarsi.

E questo perchè l'accesso al campo del PSG gli è totalmente proibito"

"IN PRIGIONE" - "Perchè il PSG vuole prendersi cura anche della vita privata di Adrien se non la vuole più? Vogliono che si mette il pigiama alle nove in punto, prima della partita, davanti alla tv, per andare a letto alle 11? Queste persone non conoscono il ritmo di vita dei giocatori? Quando un giocatore gioca e fa il suo lavoro, ha un ritmo di allenamento. Deve prendersi cura di sè stesso, che lo lascino vivere. Adrien è un prigioniero!"

