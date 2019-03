CALCIOMERCATO MILAN LEONARDO RAIOLA / E' l'unico infortunato in casa Milan, Jack Bonaventura è alle prese con il recupero dopo l'operazione al ginocchio. Il centrocampista, un punto fermo nello scacchiere di Gattuso, si rivedrà in campo solamente la prossima stagione ma in casa rossonera a tenere banco è il suo rinnovo.

L'ex Atalanta ha un contratto in scadenza nel- come si legge su 'MundoDeportivo' - si sono incontrati per aggiornarsi sul centrocampista. Per Bonaventura non sarebbe arrivata, al momento, alcuna proposta di rinnovo ma la volontà sembra essere quella di proseguire insieme.