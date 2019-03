CALCIOMERCATO NAPOLI BENNACER EMPOLI / Bennacer è stato davvero ad un passo dal Napoli. Il centrocampista dell'Empoli avrebbe potuto vestire la maglia azzurra dei campani già a gennaio.

Il numero uno dei toscani, Fabrizio, conferma ancora tutto: "L'interesse del Napoli è stato concreto - ammette ai microfoni di 'Radio Marte' - Gli azzurri lo avrebbero già preso a gennaio per poi lasciarcelo fino al termine della stagione, poi abbiamo deciso di rimandare tutto a maggio. Questo perché nel discorso c'era ancheche non siamo riusciti a spostare. Al momento Bennacer è il migliore nel suo ruolo: non sono l'unico che la pensa in questo modo"