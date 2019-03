GENOA JUVENTUS / Ha fatto discutere il titolo che 'Il Roma', storico giornale di Napoli, ha dato a un suo editoriale, a firma di Clemente Hengeller, sul campionato. Parlando della gara Genoa-Juventus, la caduta dei bianconeri è stata paragonata a quella del ponte Morandi, avvenuta ad agosto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Roventi critiche, anche a mezzo social, nei confronti del quotidiano, che, dopo aver provveduto a correggere il titolo, si è scusato, sulla propria versione online. "Chiediamo scusa per l’imperdonabile leggerezza di cui ci siamo resi responsabili, nella prima edizione, solo per colpa esclusiva di quella approssimazione che a volte può accadere, e purtroppo è accaduta, nella convulsa vita dei quotidiani - si legge - Non c’è giustificazione che tenga. Siamo mortificati e speriamo che la comprensione prevalga, avendo sempre operato con misura, buonsenso e moderazione".